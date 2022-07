“Barbie rescatará a Ken”: película de Margot Robbie y Ryan Gosling promete romper estereotipos

Las imágenes de Margot Robbie y Ryan Gosling convertidos en Ken y Barbie han generado grandes expectativas sobre lo que será la película de la clásica muñeca de Mattel.

El público no solo ha mostrado emoción por cómo lucen los actores, quienes generan emoción con cada nueva imagen convertidos en los personajes, sino que también por lo que la historia será.

Es cierto que tanto Margot Robbie como Ryan Gosling son un gran atractivo en esta película, pero la directora, Greta Gerwing detalló que esta cintra promete dejar atrás los estereotipos por el rol que cada personaje jugará.

Atrás quedará aquella historia del caballero que rescata a la dama, ya que en este caso será Barbie quien jugará un papel llenó de riesgos y valentía para luchar por lo que es importante para ella.

Según algunas informaciones difundidas, será Barbie quien se encargue de “rescatar” a Ken y además representará a una mujer capaz de defenderse con fuerza, pues no se dejará intimidar por el bullying.

Todo no se detiene ahí, pues mientras Barbie no tiene miedo de enfrentarse con un bully, Ken no duda en gritar cuando el momento (y el terror) lo amerita.

La escena filtrada de Barbie muestra cómo será el personaje

A través de Twitter fue difundido un video en el que se puede ver a los dos actores grabando una escena que muestra la increíble capacidad que Barbie tiene pare defenderse.

En el clip se puede ver cómo un bully llega para molestar a la pareja y le da una nalgada a Barbie, a lo cual ella reacciona con molestia y le propina un golpe a puño cerrado en el rostro.

Cuando esto ocurre, Ken lanza un grito agudo e intenso, mientras Barbie también reacciona con algo de susto.

“Se viene la mejor película de todos los tiempos. #Barbie”, escribió un usuario junto al video que rápidamente se hizo viral.