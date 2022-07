Desclasifican desubicada de Cristián de la Fuente en chat de la Teletón

El actor Cristián de la Fuente volvió a la palestra, pero esta vez no por la ola de delincuencia que afecta al país -y que se ha convertido en su bandera de lucha, tras sufrir un asalto junto a su hija- sino que en esta oportunidad, por un día de furia que habría tenido contra el periodista de TVN, Gino Costa, según informó Sergio Rojas en su live de Instagram.

El periodista de farándula y espectáculos comentaba junto a su comadre Paula Escobar en el programa que realiza todos los domingos “Qué te lo digo”, sobre la localidad de Vichuquén cuando de la Fuente salió al baile, puesto que tiene una casa en la comuna costera de la región del Maule. Fue ahí, cuando Rojas recordó el encontrón que tuvo la pareja de Angélica Castro con el animador de “Buen finde”, debido a la difusión de una noticia.

“Una vez Gino Costa había presentado un reportaje que hizo un colega en el matinal de TVN, que hablaba de las casas de Vichuquén, que mostraba cómo se habían tomado la entrada al lago, como que habían hecho entradas privadas”, explicó el panelista de “Me Late Prime”, quien siempre sorprende con alguna anécdota bajo la manga.

“En ese reportaje salió la casa de Cristián de la Fuente, él salía nombrado como una de las personas que tenía propiedades allá y que tenía acceso directo al lago”, señaló.

Pero el problema, según Rojas, no fue el arrebato en sí, sino que el lugar donde Cristián expresó su enojo, que fue nada menos que vía WhatsApp, en el chat grupal de la Teletón.

“Quiero el teléfono de Gino Costa”

“Tú me vas a creer que Cristián, que yo creo fue muy desubicado, no encontró nada mejor que en el chat de la Teletón empezó a preguntar oye, súper mala onda, ando buscando al Gino Costa, porque se mandó una desubicada, quiero el teléfono de Gino Costa”, reveló Rojas, enfatizando que el grupo de WhatsApp era para coordinar asuntos relacionados a la causa benéfica y no para cahuines personales.

Tras eso, Rojas contó que Cristián “encaró a Gino”, pero el periodista de TVN y compañero de Mauricio Pinilla se defendió señalando que él no era el autor del reportaje, sino que solo la había presentado y por órdenes de sus editores.

Finalmente, tanto Sergio y Paula comentaron sobre el fuerte carácter e ímpetu del actor, aunque ambos coincidieron, en tono de broma, que le perdonan debido a su aspecto físico.