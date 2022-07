Eli de Caso revela su dolor: “Estaba lista como para irme, no tenía interés en seguir viviendo”

Este domingo en “De tú a tú”, Martín Cárcamo tuvo como invitada a la animadora Eliana de Caso, quien además estuvo acompañada en un momento por sis dos hijas.

Cuando Eli hablaba de su quinto matrimonio, con Manuel Tello, empresario, músico y coaching espiritual. relevó que él la sanó de una enfermedad que la acompañaba por años, la fibromialgia, llegando a su vida en el momento exacto.

“Estaba mal… Yo creo que estaba lista como para irme, no tenía interés en seguir viviendo, tenía demasiado dolor en mi cuerpo, encontraba que era un cacho para mi hijos, lo pasaba pésimo, pero mal, mal. Tenía mucho dolor en mi cuerpo todo el día y toda la noche, no podía dormir, no me alcanzaba la plata para los remedios”, relata Eli de Caso.

Eli de Caso

En relación a esta enfermedad, la conductora reflexiona que le dio fibromialgia “por toda la historia de mi vida, por el desamparo y por no haberme protegido, por no haberme cuidado, no haberme valorado, no haberme puesto límites, no haberme importado. La fibromialgia tiene que ver con eso”.

Manuel fue el que la ayudó a sanar esta dolencia, dejando todos los remedios y no volviendo a tener dolor en su cuerpo. “Ha sido mi gran amigo, un gran compañero de ruta y quisiera terminar mi vida junto a él”, sentencia De Caso.