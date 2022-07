“Esto no lo he contado nunca”: Pedro Carcuro sorprende con revelación a Mauricio Pinilla

Pedro Carcuro estuvo invitado en Fuera del Área, programa conducido por Mauricio Pinilla, en donde sorprendió con una desconocida confesión: contó que una vez estuvo cerca de salir de TVN.

“Yo tuve tres o cuatro propuestas de partida y en una oportunidad estuve muy cerca, pero no era por una cuestión de lucas o un proyecto televisivo. No, fue por otro tipo de circunstancias y no fue tan atrás, fue en el año 2008”, afirmó el periodista.

“Ahí estuve con una pata afuera, pero el amor es más fuerte, te prometo que es cierto”, manifestó.

“Yo se lo conté a Consuelo Saavedra”

Tras esto, Carcuro afirmó que “esto no lo he contado nunca”. “Yo se lo conté a la Consuelo Saavedra. Le dije: ‘Consuelo, mira, me está pasando esto, esto y esto otro, y me voy a ir, te lo cuento a ti’. Yo estuve en una mesa con el contrato encima para firmar. A ese nivel. Estuve muy cerca. Te prometo que no era un peso más”, aseguró.

“Le conté a Consuelo y a las 48 horas me llama el director ejecutivo de TVN y me dice ‘mira, Pedro, tú te no te puedes ir’. Y ahí conversamos, yo le conté la situación que estaba viviendo y la verdad es que me quedé, pero todo siguió igual, hasta que por otras razones, el problema se arregló solo. A los pocos meses volvimos a la normalidad”, concluyó el periodista.