“Nos robaron…”: Coté López y su familia pasaron susto en Miami

Cote López, Luis Jiménez y sus hijos se fueron de vacaciones a Miami, Estados Unidos. ocasión que ha aprovechado de mostrar a través de su Instagram. Sin embargo, durante esta jornada, una de sus publicaciones alertó a sus seguidores, porque les contó que les habían robado la camioneta.

“Ustedes no me lo van a creer pero todo nos pasa a nosotros. Nos acaban de robar la camioneta, nos bajamos, nos arrepentimos, dijimos vamos a otro lado y… no está”, explicó en su mensaje al ciber espacio. Luego publicó una historia con el lugar donde perdieron el vehículo y escribió: “El lugar del suceso”, preocupando aún más a sus fans.

Pese a la preocupante situación expuesta, pasado unos minutos escribió un nuevo mensaje: “Ignoren todo lo dicho, somos súper hue… estaba más adelante. Amor di algo, quieres decir algo”, señaló entre risas mientras enfocaba a su esposo. Pasada esta escena publicó una nueva historia contando que estaba equivocada, porque el auto seguía sin aparecer: “Mi gente, eliminen la historia anterior, no somos hue… pero sí nos robaron”, aseguró.

“Hablando en serio, si nos robaron al final la camioneta , lo que pasa es que mi mamá caminó y creyó que era más adelante pero la confundió con otra camioneta parecida que es grande pero no es esa, así que una paja”, juró.

¿Quién se llevó el auto de Coté López?

Luego de averiguar, dar a aviso a las personas que custodiaban el lugar, se enteró de la verdad y se detuvo a explicar: “Definimos la palabra hue…, somos pero un poquito, no tanto, lo que pasa es que estacionamos en una parte en donde se la llevaron la grúa, pero era un estacionamiento”.

Según le explicaron, en ese lugar solo podían estacionar las personas que querían ingresar al mall y como ellos no lo hicieron, finalmente se la llevaron. “Así que ahora fue Luis en Uber a buscarlo, con la cara llena de risa, súper contento porque como no hace calor, pero bueno, solucionado”. Para tranquilizar a su fanaticada, Coté López grabó un video de su esposo llegando con la camioneta.