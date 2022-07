“Que vulgar”: Critican a Adamari Lopez por sugerente pose en bikini

Los comentarios negativos parecen perseguir a Adamari Lopez. A través de sus redes sociales, la presentadora ha tenido que enfrentar un sinfín de críticas y opiniones en cuanto a su cuerpo, ya sea por lucir muy “gorda”, muy “delgada”, “envejecida” y ahora lo hacen por presuntamente lucir “vulgar”.

A pesar de los señalamientos que ha sufrido, ella sigue siendo firme a su amor propio y a sus creencias demostrando que los mensajes despectivos le resbalan.

Y es que a sus 51 años dejó con la boca abierta a más de uno al comparar una fotografía de cuando era niña con una de la actualidad pero en bikini.

Adamari Lopez luce desinhibida con su escultural figura

La puertorriqueña se ha encargado de presumir su despampanante figura de 90/60/90 luego de haber rebajado más de 15 kilos, aunque para algunos internautas no ha sido del total agrado.

Una de sus últimas publicaciones fue inundada de críticas, pues para muchos de sus seguidores la pose que utilizó es inapropiada y aseguraron que había perdido el foco de su elegancia.

“Me pareces que te estás pasando un poco”, “Se enloqueció”, “Esa posición de la fotografía es muy vulgar para unas mujer tan elegante q es ella”, “Vulgar, ya es una señora y así como que da mal ejemplo…”, “Esa posición un poco vulgar”, es parte de los comentarios que ha recibido.

En el reel de la presentadora se puede ver una fotografía de cuando era niña y otra un vídeo en la playa donde aparece balanceándose de un tronco luciendo un diminuto bikini en color blanco con negro, sandalias negras, y un abrigado en negro con flecos.

Mientras los haters hacen de la suya en las redes, ella sigue probando que va en busca de su mejor versión, sin importarle el qué dirán.

“Ahora no es solo lo que me como sino mantenerme en este peso que me gusta. Y si vuelvo a los hábitos anteriores voy a volver a ganar peso. Esto es algo que continuará por el resto de mi vida para poder seguir bien y para poder ser un ejemplo para mi hija”, declaró en una entrevista para People en Español sobre su nuevo peso.

Sus fans no se quedaron con las ganas de defender a la artista y una vez más la apoyaron ante los señalamientos.

“Eres puro fuego”, “Estas hecha una mamasita”, “Adamari es pura belleza”, “Estás hermosa, pareces de 20″, “La gente que critica no se ha mirado en un espejo, estas preciosa”, apoyaron.