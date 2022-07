Viviana Rodríguez recuerda pugna con Mauricio Pesutic en grabación de “Juegos de Fuego”

Moira Spencer fue el recordado personaje de Viviana Rodríguez en la teleserie del segundo semestre de 1995, “Juegos de Fuego”. La actriz recordó en “Reyes del Drama” cómo se grabaron las difíciles escenas finales donde su personaje tenía un fatal accidente automovilístico y además su mala relación con Mauricio Pesutic durante las grabaciones.

Tras un exitoso paso por Canal 13, en 1995 Viviana Rodríguez se cambia a TVN para protagonizar “Juegos de Fuego” junto a Bastián Bodenhöfer, Alejandra Fosalba y Jael Unger. Acá interpreta a la villana Moira Spencer, quien hacía dupla de maldad junto a Mauricio Pesutic.

“Me habían llamado el año anterior de TVN para ser la antagonista de Ángela Contreras (Rojo y Miel), pero no me quise ir del 13. La Moira la recuerdo con mucho cariño, fue como un hito para mucha gente. Era un personaje tan querido que la mataron porque en esa época los antagónicos no podían quedarse con los protagonistas. Era la mala con el bueno, la gente la quería mucho, era insólito”, recuerda.

En el final de la teleserie, el personaje de Viviana moría en un impactante accidente automovilístico donde su auto chocaba con un camión. “Fue bien traumático. Lo hicimos con un niño chico arriba del auto. El niño chico todavía tenía escenas que grabar conmigo y no podía ni verme después en el set. Yo creo que me odia hasta el día de hoy. En el set nos decía mamá y papá. Después del accidente, gritaba y corría en el set. Se logró salir del asiento, lloraba, gritaba. Era una guagua. Era feroz, bien traumático. Ese niño debe tener un trauma para el resto de su vida”, comenta.

Por otro lado recuerda que un caballero que iba pasando y vio este accidente, se bajó del auto asustadísimo porque pensaba que era su hija la que había chocado porque tenía el mismo auto. “Casi le dio un infarto a ese pobre viejo, estaba angustiado. Había que explicarle que era una grabación, estaba tan en shock que no entendía nada. Fue bien impactante”, recuerda Viviana.

Pelea con Pesutic

La actriz cuenta lo bien que lo pasó grabando esta teleserie del año 1995: “Amaba a ese personaje. Esa teleserie tiene muchas historias. Recuerdo una vez que peleamos con Pesutic y tuvimos que parar las grabaciones. Estuvimos bien peleados los dos dentro del set. Eran intensas las grabaciones, pasábamos horas grabando. Era bien bonita esa teleserie. Había una química con Bastián que se fue generando muy buena”, comenta.