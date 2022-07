Ángeles Araya flechó a “Jorgito” de Avenida Brasil: “Te pareces a la Mujer Maravilla”

El actor brasileñoC auã Reymond, conocido por interpretar a Jorgito en la teleserie Avenida Brasil, se volvió “loco” cuando vio a la periodista chilena Ángeles Araya, conductora del matinal Tu Día de Canal 13.

Todo ocurrió este martes en el matinal, cuando lo llamaron en vivo para promocionar la nueva teleserie, Vidas Ajenas. las conductoras del espacio entrevistaron al actor, que decidió elogiar la apariencia de Ángeles Araya, comparando su físico al de Gal Gadot, actriz mundialmente conocida por darle vida a la super popular “Wonderwoman”.

“Te pareces a Gal Gadot. ¿Te lo han dicho antes?”, mencionó de golpe, a lo que Araya reaccionó sorprendida: “¿Yo? ¿De verdad? ¿En serio?”, dijo para voltearse a mirar a Mirna Schindler para dar un grito ahogado y ponerse de pie para celebrar. “Puede ser”, indicó entre risas.

La recién bautizada “Mujer Maravilla” chilena no escondió su asombro y añadió: “(Que digan) que me parezco a Gal Gadot, no es cualquier cosa”, puntualizó. “Manso piropo que me mandó. Que me parezco a Gal Gadot, no es cualquier cosa”, comentó Ángeles Araya, para luego cambiar el tema.

Cauã Reymond es un actor de 41 años, que si bien su nombre no es tan conocido, en Chile su rostro se relaciona a una de las teleseries brasileñas más populares que se haya emitido en televisión nacional: Avenida Brasil.

En dicha serie, Reymond interpretó a Jorgito, un joven futbolista enamorado de su amiga de la infancia. El joven sufre por la maldad de su madre, Carmina, quien le oculta la verdad sobre su origen. Sin embargo, ese es tan solo uno de los tantos engaños de la mujer. Así, la serie fue transmitida en tres ocasiones: 2013, 2015 y 2018. En todas esas veces, la ficción triunfó en sintonía.