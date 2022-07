“No entiendo la fijación”: Lisandra Silva se aburrió de los “mala onda” que critican su cuerpo

Hace poco, en el mes de mayo, la modelo cubana Lisandra Silva se convirtió en madre de Leiah, su hija recién nacida que le ha traído mucha alegría, tal como muestra con orgullo en redes sociales.

Allí ha ido patentando cómo crece día a día, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que ella misma ha explicado algunas complicaciones que le dejó el embarazo y ha tenido que enfrentar, como un problema en un dedo del pie, por el cual requirió cirugía.

Su cuerpo es el de cualquier madre que hace poco ha tenido un bebé, pero el tema es que muchos cibernautas le han recalcado tantos sus cambios físicos, que ella tuvo que salir a defenderse en su Instagram de las preguntas “mala onda” que dijo recibir. En especial de las relacionadas a su cuerpo.

“Hola Lisandra, es mi idea que te salieron como lunares en el cuello, ¿o ya los tenías?”, le preguntó un usuario, a lo que la cubana respondió duramente y con una importante reflexión, que al parecer quería expresar de hace tiempo.

“Recibo mucho este tipo de pregunta sobre mis lunares o verrugas en el cuello, obvio que tengo espejo y me los veo, vivo con ellos 24 horas al día y son hereditarios”, aseguró. “ No entiendo cuánta fijación. Deberíamos ser más relajados con los cuerpos de los demás. Podrían causarle complejo o depresión a las personas por ese tipo de preguntas”, se desahogó y les pidió a sus seguidores no opinar sobre los cuerpos de los demás.

Más tarde, otro usuario que no se dio por enterado o aludido de sus palabras le volvió a preguntar “¿qué te pasó en el cuello? ¿Fue por el embarazo?”, l

Contando hasta diez, Lisandra igual le contestó que se los está tratando con láser: “Se me dispararon con mis dos embarazos. No pude hacer mucho durante, pero ahora les estoy dando atención con un doctor”, finalizó.

