Ana Becerril le dice adiós a ‘Control Z’ con unas contundentes declaraciones

Pese a que la serie ‘Control Z’ le dio todo el éxito o catapultó en gran parte su muy importante carrera, la actriz Ana Becerril se despide ya por completo de su papel de Sofía. Y es que con el estreno de la tercera temporada se pone punto final a esta historia en la que además demostró su calidad interpretativa y cómo el género dramático le sienta tan bien.

Quienes han podido ver esta trama desde la primera entrega han podido evidenciar la responsabilidad que asumió esta chica con esta serie en la que se convierte en el eje y que permite conectar a unos personajes con otros de forma muy particular, casi misteriosa y convincente, pues si algo posee su rol es que logra crear o unir pistas que la llevan a descubrir a las personas que siempre buscan perturbar a los alumnos de la institución en la que siempre ocurren lo más terribles crímenes.

Sin embargo, tras su paso y crecimiento en esta serie ella se despedirá con el agradecimiento a sus fans por el apoyo dado a través de esta producción en la que regresa a su criterio mucho más maduro en todos los ámbitos, pero segura de que seguirá asumiendo papeles de este tipo en los que pueda seguir explotando su look juvenil que según señaló le ha ayudado para seguir en este tipo de propuestas.

“ Quiero seguir aprovechando que me dan castings para adolescente, quiero seguir pensando que me veo chiquita, pero he crecido un montón, creo que todos pasamos por procesos medio raros en la pandemia y he crecido a pasos agigantados y me he vuelto muy adulta en poco tiempo” , dijo la actriz a los medios de comunicación y así lo reseñó el portal RPP Perú.

Ana Becerril se despide de ‘Control Z’

Hasta ahora esta reconocida actriz que inició su carrera a los 15 años no ha dejado de sorprender con su talento, pero también por su capacidad de siempre resolver cada temática a través de su participación sobre todo en esta serie de ‘Control Z’ en el que asume a Sofía, una chica dispuesta a todo, pese a que es antisocial y no le gusta lidiar con el público.

“Hemos estado viendo a Sofía como esta chava súper decidida que sabe lo que tiene que hacer, que lidia con problemas de depresión y de ansiedad, pero que es la que resuelve y es la heroína y por primera vez la vamos a ver perder y no dando el ancho en la situación y el problema tan grande en el que se metieron ella y todos sus amigos”, añadió Becerril quien reiteró que seguirá actuando y asumiendo proyectos cada vez más complejos, porque de lo que sí está segura es que la actuación es lo suyo.