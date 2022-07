“Creo en la juventud”: Américo celebra a Polimá Westcoast y Paloma Mami publicando foto junto a ellos

El cantante chileno Américo sorprendió a sus seguidores tras subir a su Instagram una foto donde posó junto a Paloma Mami y Polimá Westcoast, dedicándoles emotivas palabras.

El exponente nacional de la cumbia emocionó tras compartir un especial mensaje para los artistas urbanos chilenos que este año alcanzaron el éxito con el remix de la canción Ultra Solo. “Esta foto fue tomada el 3 de julio del 2019 en mi estudio y oficina @mingarecords La conservo con cariño como tantas otras de gente, amigos, artistas, nuevos y consagrados que he tenido la oportunidad de conocer, compartir, admirar y quizás apoyar”.

“Hay un sentimiento y una forma de ser que me empuja, me motiva y que me ha permitido estar en momentos precisos y claves, que a posterior se han convertido en grandes experiencias... y sin dudas está es una de esas”, aseguró el cantante.

“No se vale aparecer en la foto una vez que el trabajo ya está hecho, subirse al carro de la victoria una vez que la batalla ya sucedió... hay que estar en el origen, ser parte de la intuición y del creer. Creo en la juventud de hoy, en sus talentos, gracias y sueños desde hace mucho y me alegra ver como sus frutos florecen”, expresó Américo.