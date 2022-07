“Era para darte un montón de nalgadas”: el particular reto de Yuri a cantante de su team en The Voice

Un particular reto dio Yuri a un integrante de su team en The Voice Chile, luego que sufriera un percance con su letra en medio de su presentación en una nueva jornada de knockouts en el programa de Chilevisión.

En el espacio se midieron Natalia Santander y Carlos Landáez. Y este último protagonizó un lapsus cuando al interpretar “Cuando nos volvamos a encontrar” de Carlos Vives, olvidó parte de la letra de la canción.

Ante esto, los coaches le llamaron la atención por este hecho. “Felicidades, ambos hicieron una muestra de talentos en estilos muy diferentes. Realmente son dos mundos que nos trajeron acá, fue muy entretenidos verlos. Carlos, sabes armar una fiesta con tu actitud, con tu sonrisa y nos hiciste sentir muy bien a todos. Pasó algo ahí con la letra, no sé si tenías problemas con aprenderte la letra o fueron los nervios”, señaló Beto Cuevas.

The Voice (Captura CHV)

Sobre su error, Landáez indicó que “pensaba que tenía cuatro tiempos para entrar y eran dos no más. Por eso me puse a bailar y de repente caché que ya estaba en la canción y me tuve que meter no más”.

“Eso también es parte de tu talento, que puede pasar una cosa así en que estás medio confundido y logras meterte y lo logras hacer. Eso también es la muestra de un artista, que tiene tablas, que puede hacer lo que tú haces. Bien por eso, convertiste algo adverso en una fortaleza, te felicito”, le señaló Cuevas.

El particular reto de Yuri

Por su parte, la artista mexicana le dio un singular reto a Landáez. “Qué te puedo decir amigo. Era para darte un montón de nalgadas en el poto”, señaló provocando la risa de sus compañeros.

“Porque hace tres horas estabas afónico y yo si te voy a recomendar algo: no te fíes de tu ángel, no te fíes de ese don que Dios te ha dado”, expresó.

“A veces uno se confía en eso y puede perder cosas por esa confianza (...) Tú tienes que traspasar esa confianza que te ha dado el ángel que tienes”, afirmó Yuri

“Y tienes todas las herramientas para hacerlo. Te felicito”, agregó la coach.

Cabe mencionar que finalmente Yuri eligió a Natalia Santander para continuar en la competencia.