“Fue muy generoso”: Julio César Rodríguez revela significativo regalo que le hizo Luis Pettersen en el matinal

Julio César Rodríguez contó este miércoles en Contigo en la Mañana, el matinal de Chilevisión, que se le había quemado su parka regalona, la cual recibió como regalo por parte de un invitado al mencionado programa.

Tras mostrar una imagen en que el animador aparece con la parka, el periodista señaló que “me da vergüenza contarlo, esta cuestión si que es vergonzosa, raya en una cuestión casi para llorar. Esa parka ni siquiera la compré, me la regalaron. Me la regaló alguien que vino al programa y que yo le dije ‘que bonita tu parka’, y se la sacó y me regala la parka”, relató el periodista.

Captura CHV

“Estábamos en un panel todos y yo le digo ‘oye, qué linda tu parka, se pasó’. Porque yo había querido tener esta parka, pero no había de ese color”, expresó.

“ Y me dice ‘¿te gusta la parka? Quédate con la parka’. Y me pone la parka y me sube el cierre”, afirmó Rodríguez, agregando que “él me dijo tengo otra. Y de ahí no me la saqué nunca más”.

“Es la mejor parka que he tenido”

Tras esto, Monserrat Álvarez le preguntó quién le regaló la parka. “A mí me gustaría preguntarle a él, porque a lo mejor lo van a empezar a molestar”, afirmó el periodista, quien finalmente señaló que fue Luis Pettersen, expareja de Fernanda Maciel, quien se la obsequió.

“Fue Luis, él me regaló su parka. Fue muy generoso, yo no hallaba qué hacer porque me sentía súper mal, porque ¿Cómo me iba a dar su parka?”, afirmó Julio César.

“Ese día se saca la parka, me regala la parka y me dice ‘tengo otra igual, quédate con esta’. Yo usé esa parka hasta que se me quemó. Nunca más me saqué esa parka, es una parka buena, es la mejor parka que he tenido. Y yo no hallaba que hacer con esta cuestión. Yo ese día había venido con una chaqueta de cuero. Y yo le dije ‘yo te regalo mi chaqueta también’. Y le puse mi chaqueta y el hombre se fue con mi chaqueta”, manifestó.

Por último, Rodríguez aseguró que “a esa chaqueta de cuero no le tuve ni un décimo del cariño que le tuve a esa parka que me acompañó por tres años”.