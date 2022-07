“Lo encuentro hot”: la sorprendente confesión de Fran Conserva sobre Julio César Rodríguez

Fran Conserva sorprendió en Milf, el programa de TV+, al efectuar una particular confesión sobre el animador del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Julio César Rodríguez.

La hermana de Claudia Conserva consultó a las panelistas del espacio si alguna vez habían tenido un amor imposible, tras conversar sobre la relación entre la protagonista de Yo soy Betty, la fea y su jefe, Don Armando.

“Miles, casi siempre son imposibles”, aseguró al respecto Berta Lasala. Por su parte Aranzazú Yankovic detalló un amor imposible, al cual lo veía en el verano en la playa, pero nunca prosperó.

Tras esto, Fran Conserva señaló que “yo tengo un amor imposible, pero es secreto, no lo puedo decir, de una persona de la tele que no me pesca”.

En ese momento, sonó la voz de Julio César Rodríguez en el estudio. “No, no es tampoco Julio César”, apuntó.

“Lo encuentro hot, me pasan cosas con Julio porque yo soñé con Julio. Julito César. Pero no aspiro a nada cachai, como que sé que…. Pero al que yo aspiro no me pesca, le he dado jugo, soy super patética, pero no me pesca”, expresó.

“Yo mi amor me lo voy a tener que llevar hasta la tumba. Ahí les voy a contar, pero es para callado sino nada que ver”, remató.

Revisa los dichos de Fran Conserva