“Lo hicimos piolita”: Manu González revela encuentro hot que tuvo con conocido actor en un probador

Podemos Hablar de Chilevision se ha transformado en un lugar donde los famosos se sinceran y cuentan sin tapujos sus vivencias y pensamientos más íntimos. De hecho, el capítulo que será emitido este viernes no será la excepción, porque uno de sus invitados, el periodista, Manuel González, contó una anécdota que no dejó a nadie indiferente.

En uno de los puntos de encuentro, les preguntaron quiénes han experimentado un incontrolable deseo sexual. Fue el momento en que el conocido periodista contó sin problemas un candente momento que tuvo en el probador de una tienda de ropa, pero con alguien que sería muy conocido.

Su candente relato comenzó así: “Éramos varios personajes que teníamos un canje con una marca. resulta que fuimos varios a buscar ropa y nos encontramos con un actor, que no voy a decir quién es, pero que terminamos encerrados en un probador”, aseguró mientras dijo haberse sentido afortunado.

Aunque no quiso revelar el nombre de su nuevo amigo sexual, sí contó detalles de lo que vino después del inesperado encuentro, que además dejó en claro no lo cuenta dos veces: “contra la pared, con el popim frío, pegado en un espejo, mientras toda la gente estaba afuera comprando, gente probándose ropa, te juro… fue una de esas cosas que sabes que no vuelven a ocurrir… lo hicimos piolita, no fue un escándalo ni mucho menos”, señaló.

Algunas imágenes del nuevo capítulo de PH

manu gonzalez