Mónica Rincón contó la verdad sobre cómo logró entrar a un canal de TV: “Si no me recibe aquí, voy a esperar hasta las 10 de la noche”

Mónica Rincón es uno de los rostros más reconocidos en el mundo de las comunicaciones, pero como todo profesional tuvo que comenzar con su práctica mientras completaba sus estudios en la universidad, y contó un poco de esta interesante historia en su visita a “Pero con Respeto”.

En la conversación que tuvo con Julio César Rodríguez, la comunicadora habló sobre la desesperada media que optó cuando quería conseguir su primer trabajo en el rubro

Según el relato, Mónica se habría puesto de acuerdo con sus compañeros de clase para averiguar sobre el tema en cada casa televisiva, y a ella le tocó TVN. Posteriormente, al encontrarse en las puertas del canal, comentó que quería conversar directamente con Gazi Jalil, editor de ese momento.

Sin embargo, no pudo entrar al edificio y decidió llamar al profesional desde un telefónico público para decirle unas cuantas palabras.

“Usted me tiene que recibir, no me conoce, pero yo necesito saber cuándo son las pruebas de práctica... Si no me recibe aquí, voy a esperar hasta las 10 de la noche”, recordó.

En el programa de CHV admitió que esta actitud pudo haber sido “bien psicópata” y que minutos después sólo pensaba: “¡Qué hice... me sepulté!”.

Aunque Jalil se tomó con humor la situación y accedió a conversar con ella. “Después de un silencio sepulcral, se mata de la risa Gazi y me dice ‘entra, te tengo que conocer... quiero conocer a la patuda que hizo eso’”, contó.

“Me ofreció quedarme, quedé seleccionada en la práctica, pero me fui al 13″, confesó en el programa de JC, ya que en TVN “se demoraron mucho” en aceptarla, por lo que decidió irse a la competencia.