Naya Fácil confiesa la verdad de por qué se escondió de Pailita tras un evento

La influencer Naya Fácil se confesó al fin, sobre la verdad de por qué se escondió de Pailita, luego de un evento en el que ambos participaron y tras el cual el cantante quiso llamar su atención, sin éxito.

Pailita iba en un auto, al lado del suyo y por más que quiso tener contacto con Fácil por la ventana, no hubo caso.

Es así que sus seguidores le preguntaron por qué no saludó ni tomó en cuenta al cantante urbano.

La respuesta de Naya

“Ya, miren, no me escondí de pasada, para la la gente que dijo ‘ay, Naya, qué te creí, no’. Porque yo sabía que él me iba a molestar. Por eso me escondí”, comenzó diciendo.

¿El motivo? “Yo me comí a un amigo de él, pero no fueron sólo besos, fue de todo, pasó de todo, y me dio vergüenza, por eso me escondí”, explicó.