“Por supuesto, guapa”: Mónica Rincón revela detalles tras su foto con Chayanne

Mónica Rincón reveló hace un tiempo que es fanática de Chayanne, el artista puertorriqueño detrás de éxitos como “Torero”, “Tu pirata soy yo” y “Un siglo sin ti”.

Dentro de ese marco, contó a Julio César Rodríguez en el programa Pero Con Respeto de Chilevisión los detalles detrás de una foto en donde aparece junto al cantante.

“Es del 2016 y no es el del Museo de Cera como dijo un envidioso, es él”, señaló al respecto la periodista.

En ese sentido, relató que fue a un concierto de Chayanne con unas amigas, y que pese a que nunca le pide fotos a famosos, en esta ocasión lo realizó ya que se trataba de él.

“Eso fue en un concierto. Yo no hago esas cosas. Yo puedo estar sentada frente a Obama y no le voy a pedir una foto, pero a Chayanne sí”, expresó.

Su conversación con Chayanne

Rincón afirmó que alguien dijo que ella era de la TV chilena. “Y él me dice ‘¿Qué tal la televisión chilena?’. Y yo, ‘Ay, bien, mucho trabajo’”, indicó.

“Es lo mejor que se me ocurrió decirle a Chayanne y todas las otras con buenas salidas”, aseveró. “Pésima, pésima, matá”, agregó.

Finalmente, cuando llegó el momento de la foto, les dijeron que era una por grupo y no una individual por cada una. “Yo dije ‘¿para qué las traje?’ (por sus amigas). Estaba amargada, salude mal, no voy a tener foto sola con Chayanne, todo mal y cuando estábamos ahí, como que me vuelve la chispeza”, expresó.

Al respecto, indicó que cuando se empiezan a despedir sus amigas del artista, ella se quedó al final y le puso carita del gatito de Shrek “y le digo, ‘¿Chayanne, ninguna posibilidad de una foto solo contigo?’”. “Y me dice ‘por supuesto guapa, venga’”, remató Rincón.