Catalina Guerra desempolva la censura de antaño en Canal 13: “Tuve compañeros homosexuales y les decían que cuidaran sus pasos”

En “Reyes del Drama” conversaron con la actriz Catalina Guerra, quien habló de lo humano y lo divino, impactando con su experiencia de censura en Canal 13 y su salida de “Verdades Ocultas”.

De una antigua época en el 13, la actriz reveló que “habían cosas muy absurdas, muy ridículas. No se podía mencionar que habían amantes en una historia. Era muy ridículo y era muy difícil. Uno no se podía reír de nada, no se podía hablar de nada, ni de política, nada. Había que buscar un amor que era blanco”.

“Se censuraban muchas cosas, las vidas privadas. Tuve compañeros que eran homosexuales y no habían salido del clóset. Los llamaban de la oficina y les decían que cuide sus pasos. Se sabía lo que tú hacías. Era complicado”, asegura.

Verdades Ocultas

Catalina Guerra habló de su personaje en "Verdades Ocultas". Fuente: Mega.

Sobre su paso por “Verdades Ocultas”, la teleserie que duró más de cinco años, Guerra dijo que “no solamente era un personaje que estaba creado, sino que llevaba cuatro años y era de los roles protagónicos en una historia macabra, donde pasaban muchas cosas: asesinatos, trampas, enredos, abandonos; entonces no solo era hacer algo producido por otra actriz”.

Sobre llegar a esta producción que llevaba tanto tiempo al aire, confesó que pensó “que iba a llegar un equipo desgastado, pero me encontré con una familia increíble, todos hermanos, buena onda, me dieron recibimiento increíble, estaban contentos de estar haciendo la teleserie. Fue una súper buena pasada por Verdades Ocultas”.