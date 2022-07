Con unas fotos pasadas de tono Karol G dice que es del mar

La intérprete de ‘Don’t Be Shy’ Karol G está muy activa a las redes sociales en los últimos días y lo está haciendo de una manera espectacular. Y es que “La Bichota” sale montada en un yate demostrando la razón por la que es la favorita.

Días atrás sorprendió a todos con un traje de baño completo metalizado que causó sensación y esta vez optó por un bikini en color turquesa que sin duda alguna refleja muchísimo más que su perfecta belleza.

En las imágenes aparece sobre un lujoso yate en medio del mar al que la intérprete no dejó agregar un pie de publicación bastante particular que dice. “Yo soy Del Mar 🌊 🌞 ✨ y de ustedes 🌺 🌺 🌺”.

Como era de esperarse la publicación se llenó de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en reiterar lo espectacular que luce además de solicitarle un nuevo tema musical.

Entre los comentarios destaca uno bastante particular, que no es otro que “Tú no eres sirenita 🧜‍♀️ tú eres sirenota ❤ ️‍ 🔥 🧜‍ ♀ ️ 🌊 🔥 ❤️”, haciendo referencia al tema éxito Bad Bunny ‘Me Porto Bien’, pero justo en la frase en la que este exclama “tú no eres bebecita, tú eres bebesota”.

“También somos del mar🌊 🌊 🌊 🌊 🌊 , Te amo idola 🥺 💪🏻 👑 eres de gran inspiración para mí, gracias por el cariño y la energía que nos transmite y sobre todo paz, eres perfecta Karito🥺 🙏🏻 💖 💖 💖 💖 💖 💖 Sigue brillando y representando a las mujeres”, es otra de las respuestas.

Karol G y su paso por Ferrari

Hace poco “La Bichota” estuvo en Ferrari y estuvo acompañada y muy cercana al Carlos Sainz, con quien posó para las imágenes. Después de ello sucedió lo que se esperaba, y es que ambos se siguieron en la red social de Instagram y este respondió con un excelente mensaje al post de la colombiana.