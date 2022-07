Creadores de ‘Stranger Things’ revelan detalles oficiales de la quinta temporada

La cuarta temporada de ‘Stranger Things’ dejó a más de uno con la ilusión de esperar más aventuras y desenlaces impresionantes. Por eso, no es de extrañar que ante esta culminación muchos ya deseen conocer detalles sobre lo que seguirá en la quinta entrega que será ya la decisiva o final.

Por eso, para sorpresa de los fans, sus creadores, los hermanos Duffer no dudaron en realizar unas importantes declaraciones oficiales sobre lo que se viene para este tan esperado cierre. Ellos comentaron que lo que sí es seguro es que este regreso será mucho más corto, conciso y sobre todo impactante, ya que si algo quieren hacer ellos es dejar una buena impresión luego de haber hecho volar la imaginación de la audiencia desde el inicio de esta historia.

Sin embargo, pese a que están muy emocionados con comenzar a ya definir lo que vendrá desean darse unas vacaciones con la finalidad de despejar sus mentes y conectarse luego creativamente para dar inicio a los nuevos guiones. Con ello garantizarán una obra maestra para la plataforma streaming, aunque a su criterio, ya están más que consciente sobre qué temas abordarán en esta nueva etapa.

“Luego regresaremos. Sé que la sala del escritor va a comenzar en esa primera semana de agosto. Queremos darles a los personajes sus momentos y muchos de estos personajes han ido evolucionado en el transcurso de estas cuatro temporadas, por lo que serán cinco temporadas de ellos. Queremos asegurarnos de que todos aterricen de una maneta que todos nos sentimos bien”, dijeron Matt y Ross en una reciente rueda de prensa en la que dejaron clara su satisfacción por los resultados de esta temporada que apenas culmina y así lo reseñó el portal Spoiler.

Más detalles de lo que será la quinta temporada de ‘Stranger Things’

Hasta ahora la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ está siendo catalogada como las más inolvidable e impactante, sobre todo porque se incluyó a un personaje como Vecna que está dispuesto a seguir dando fuertes batallas entre los chicos del poblado de Hawkins, eso está más que claro, tanto que los hermanos Duffer consideran que es uno de los villanos que más shock y temor ha causado en esta serie que apenas está comenzando a cobrar más fuerza luego de tantos meses de espera para el lanzamiento de esta entrega.