“Eres cara de raja, hue....”: Patricia Maldonado se lanza contra Pedro Pascal tras apoyar el Apruebo

El actor chileno Pedro Pascal dejó en claro su preferencia para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, al realizar una publicación en redes sociales en donde manifiesta su apoyo al Apruebo. En ese sentido, el protagonista de The Mandalorian señaló a través de Twitter el siguiente mensaje: “#Apruebo, #Apruebofeliz #Chile”.

En dicha publicación además compartió una foto trucada, en donde aparece mordiendo el borrador de la nueva Constitución.

Las críticas de Patricia Maldonado

Este hecho fue criticado por Patricia Maldonado en su programa de YouTube Las Indomables, en donde criticó al destacado actor nacional.

“Soy cara de raja, hue... Vives en Estados Unidos hue..., no seas cara de raja. No vives en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba, ni en Argentina. Menos en Corea del Norte. Comunista, pero no hue...”, afirmó.

“Vente a vivir a Chile, care hue... Cómprate un auto perico y a ver si tienes plata para echarle bencina. A ver si tienes plata para echarle parafina a tu estufa, ahue...”, manifestó Maldonado.

Tras esto, siguió criticado a Pascal. “Es súper fácil gritar desde allá cuando tienes el refrigerador lleno, hue... En un país lleno de oportunidades, así te abrieron las puertas. A ver si aquí la habrías tenido. Y allá decis ‘el Apruebo’”, expresó.

Finalmente, Maldonado señaló sobre el actor que “eres un sin vergüenza, un cara de raja. No tienes idea lo que es vivir en Chile, cómo se está viviendo hoy día y desde allá abres la ventana para decir ‘estoy con el Apruebo’ y ganas en dólares”.

“Ojalá algún día te viera en Chile yo para decirte lo mismo en la cara”, remató.

Revisa los dichos de Maldonado