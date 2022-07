Karla Constant a lo Cameron Diaz: No descarta ser madre a los 49 años

Al igual que la actriz estadounidense, Cameron Diaz, que fue madre a los 47, Karla Constant no descarta tener un nuevo retoño a los 49. Así al menos lo expresó la animadora de Mega, en el programa “Desde mi cocina con la Nené”, que anima José Miguel Viñuela.

Todo partió cuando Karla le dijo a Viñuela: “El otro día me llegó una carta. La voy a abrir, no sabemos lo que dice”, aseguró ante la sorpresa de Viñuela. “¿Estás segura? A quién cresta le llega una carta”, expresó el ex animador de Mekano, mientras leían que el remitente era una mujer.

“Usted ya tiene muchos años en televisión y eso le da seguridad y prestancia. Pero usted se ve insegura, ya que se ve disfrazada como lola de 15 o 16 años. ¿Por qué no se corta ese pelo tan largo y se hace una melena de acuerdo a su edad?”, leyó la la animadora ante la sorpresa de quienes la escuchaban, ya que ella ni nadie de los presentes pensaban que habían cosas que las mujeres no podían hacer por tener cierta edad.

Fue por lo mismo que Karla Constant aseguró que incluso no descarta la posibilidad de ser madre, porque agregó “saben que todavía estoy con mis óvulos bien… podría ser mamá, podría serlo”.