Round en Twitter: Félix Soumastre y Rafa Cavada protagonizan fuerte discusión tras video de Gabriel Boric

Félix Soumastre nuevamente es el centro de la polémica luego de publicar una de sus ácidas opiniones en redes sociales, provocando la reacción de los usuarios, entre ellos el periodista de CHV, Rafael Cavada.

Este round comenzó cuando el exchico reality publicó un video donde aparece el Presidente Gabriel Boric caminando cerca de La Moneda, esto mientras recibía el cariño de la gente que andaba por el sector y se sacaba selfies.

“Y justo toda la prensa iba pasando por afuera en ese momento. ¿De verdad creen que la gente es weo...? Como sea, en una de las respuestas a este tuit se ve otro ángulo: los escoltas y cuatro pelagatos que fueron por el vale colación”, escribió el comunicador a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la cuenta que viralizó el registro del mandatario (@Mister_Wolf_0) no se prestó para el comentario del rostro de la farándula y atacó: “Esto no es un reality, es afuera de La Moneda y es el presidente, obvio que tiene escolta y que está la prensa. Lo suyo es otra cosa”.

Posteriormente, el exchico de Canal 13 respondió: “Jajajaaa el reality: clásico argumento del simio, claro que ahora con el coraje del anonimato. Este es de los que “no le afecta” alza de la bencina porque siempre le echa 10 lucas”.

“Sisisisi... Justo la prensa estaba haciendo un móvil ahí. Pase a buscar su vale colación mijito”, escribió en la plataforma y adjuntó un emoji de árbol, un símbolo característico de la campaña del actual jefe de estado.

Rafael Cavada entra al cuadrilátero

A partir de esta situación el periodista Rafael Cavada destacó la respuesta del cibernauta y publicó de forma irónica: “Fractura expuesta”.

Eso sí, Félix quiso continuar con la discusión y replicó: “Lo único rescatable de haber sido tu alumno es que aprendí la diferencia entre periodismo y activismo. La felación a un anónimo te engrandece muchísimo”.

Lo único rescatable de haber sido tu alumno es q aprendí la diferencia entre periodismo y activismo.

No obstante, Rafael admitió que no recuerda haber tenido a Félix en su salón de clases: “¿Fue mi alumno? No consigo recordarle. Disculpe mi mala memoria, tratándose de un periodista exitoso como usted”.

“Sí. En esa época no hacías gárgaras del lucro en las universidades como lo haces hoy. Es más... Se te veía sonriente y bien cómodo fíjate”, atacó nuevamente Soumastre.