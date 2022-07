Shakira no quiere ceder la custodia de sus hijos y prepara defensa que podría “destruir” a Piqué

Shakira no está dispuesta a ceder la custodia de sus hijos y todo indica que la batalla entre ella y Gerard Piqué apenas comienza. Así al menos relata el medio español eleconomista.es. El cual asegura que la cantante colombiana Gerard Piqué le era infiel desde el principio.

Fuentes cercanas han revelaron al mencionado medio Shakira pasó por muchas decepciones y por eso prepara tremenda demanda en contra de su ex pareja: “Ella no está dispuesta a darle tregua. No va a parar. La relación ha pasado por muchas fases: rabia, desesperación y tristeza, porque se dio cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con el que convivía”, dijo el informante.

Las constantes infidelidades del deportista habrían sido el detonante de la separación. “Ella nunca pensó que él le era infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, aseguraron las mismas fuentes.

De acuerdo a los testimonios, Shakira descubrió el engaño luego de contratar un servicio de detectives, por lo que podría tener muchas pruebas que está dispuesta a presentar en un informe para conseguir la custodia de sus hijos.

Shakira quiere mudarse con sus hijos a Miami

El principal punto de discordia entre Shakira y Piqué sería la custodia de Milan y Sasha, los hijos de ambos con los cuales la cantante quiere mudarse a la ciudad de Miami, porque además “ya no hay nada que la ate a España”, aseguraron.

En caso de llegar a juicio, Shakira mostraría todas las pruebas que tiene en contra del astro del fútbol. “Lo va a hacer si tiene que ir a un juicio. Es por ello que tiene a personas elaborando el macro-informe Piqué, con todas las andanzas de él. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño”.