“Si va a EE.UU. o Europa seguro se toma un bidón”: Raquel Argandoña criticó a Paul Vásquez por su incidente en el aeropuerto

Raquel Argandoña lanzó anoche duras críticas en contra del humorista Paul Vásquez, quien luego de su detención en el Aeropuerto de Santiago realizó una conferencia de prensa para defenderse de su polémico desembarco de un vuelo.

En el programa “Zona de Estrellas” fue donde la opinóloga cuestionó el argumento que dio el humorista este miércoles para justificar el haber bebido unos vasos de alcohol en el vuelo, un trauma que tuvo en un anterior viaje en avión y que unido a su pasado vinculado al consumo de drogas lo llevó a decidir dejar de tomar medicamentos sintéticos para calmar sus miedos.

Si este va a Estados Unidos o Europa seguro se toma un bidón o una garrafa de alcohol. — Raquel Argandoña

La indignación de Raquel Argandoña

“A veces tengo que reconocer y toda la gente que me conoce, yo soy un tipo que, como muchos chilenos, le tiene miedo a volar. Siempre me ha dado miedo volar después de una experiencia que viví arriba de una avión. La situación vivida arriba del avión fue bastante confusa. Me tomé dos tragos para subirme, porque así yo me voy durmiendo cuando son viajes largos”, fue la explicación que motivó el duro cuestionamiento de Raquel.

Y es que a la opinóloga no le parecieron los argumentos que dio Vásquez, principalmente porque, a su juicio, el consumo de alcohol provoca incidentes como el que protagonizó esta semana el humorista con trabajadores de la línea aérea y efectivos policiales.

“¿Cuántas horas son de aquí (Santiago) a Iquique en avión?”, consultó la mediática, quien tras ello se lanzó con todo en contra del comediante.

“El ‘Flaco’ dice que le da pánico cada vez que viaja y por eso se toma dos traguitos. Si este va a Estados Unidos o Europa seguro se toma un bidón o una garrafa de alcohol”, cerró una indignada Argandoña.