Christian Nodal y los famosos que han intentado atentar contra su vida

Aunque las celebridades como Christian Nodal muestran una vida perfecta a través de sus redes sociales, presumiendo sus lujos, “felicidad” y constantes celebraciones, detrás de cada una de sus publicaciones está la persona real, la que sufre en solitario con sus fantasmas.

Algunos de ellos han contado sus oscuros pensamientos para crear conciencia entre sus seguidores y mostrarse más humanizados, demostrando que la fama es un arma de doble filo y la fortuna no siempre brinda felicidad.

Famosos que estuvieron a punto de ponerle fin a sus vidas

Christian Nodal

Los últimos meses han sido bastante turbulentos para el cantante, tras su polémica separación con Belinda, sus cambios de apariencia y sus encontronazos con algunos colegas.

Por si fuera poco reveló a la revista Rolling Stone, como algunos episodios amargos de su infancia lo llevaron a pensar en ponerle fin a su vida.

La madre de Nodal sufría de epilepsias constanes, mientras que su papá tenía que hacerse cargo de todo, por lo que estuvieron ausentes.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño”, confesó. Sin embargo, fue su abuela quien lo impidió al ver lo que estaba tratando de hacer.

Cardi B

La famosa rapera llevó a pensar en quitarse la vida luego de ser difama por la influencer Latasha Kebe (conocida popularmente como Tasha K), pues la situación la puso muy frágil y la llevó a padecer fatiga, pérdida de peso, migrañas y ansiedad.

“Me sentí derrotada y deprimida. No quería acostarme con mi esposo y sentía que no merecía a mi hija”, dijo la intérprete, quien incluso llegó a pensar en el suicidio.

La cantante fue acusada de ser prostituta, drogadicta y de contraer enfermedades de transmisión sexual, por lo que demandó a Tasha K, quien la contrademandó negando haberlo hecho de mala intención. El caso se encuentra en tribunales.

Sia

La australiana confesó al The New York Times, en 2021 que llegó a pensar en atentar contra su vida debido a las múltiples críticas que recibió en su debut como directora de cine para el filme Music, el cual abordó el tema del autismo.

“Tuve tendencias suicidas y recaí, y fui a rehabilitación”, dijo.

Katy Perry

Luego de su separación con Orlando Bloom en 2017 y el mal momento que atravesaba su carrera la hicieron por el poco éxito de su disco Witness, la famosa atravesó los peores pensamientos.

“Literalmente me partió por la mitad. Rompí con mi novio, que ahora es el futuro papá de mi bebé y luego estaba emocionada por volar lejos en mi próximo álbum. Pero la validación no me hizo sentir bien, así que simplemente me caí”, advirtió.

Jada Pinkett Smith

La esposa de Will Smith ha cotado en más de una oportunidad que acude a terapia pues en distintos momentos de su vida ha pensado en quitarse la vida y por ello trabaja en su salud mental.