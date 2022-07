Este es el personaje clave de ‘Cobra Kai’ que regresa y todos esperaban

La quinta temporada de ‘Cobra Kai’ regresará con todo, incluso hasta con personajes que muchos ya extrañaban no ver en la pantalla y que han sido claves en el desarrollo de esta producción que honra las artes marciales y que además evoca a la nostalgia, pues es uno de los Spin-Off que más enaltece a su antecesora ‘Karate Kid’.

Por eso, más de uno de sus fieles seguidores se emocionó al saber que el actor Paul Walter Hauser quien interpretó a Stingray y no volvió a aparecer en el resto de las temporadas, retoma su papel en esta quinta entrega, pues su participación será fundamental para entender muchos de los secretos que aún no se han revelado sobre el famoso Dojo. Sin embargo, aunque su salida no fue anunciada, éste se justificó luego, alegando que se encontraba muy ocupado con la realización de ‘Cruella’, producción que tanto anhelaba culminar con éxito.

De ahí que solo tuvo una pequeña, pero significativa presencia en la cuarta entrega en la que protagonizó una muy dura batalla contra el temido Terry Silver y luego de ello, no se supo más de él. Es así como ahora en la nueva etapa se verá aún más su rol, pues éste será determinante para saber cuál será el destino del Dojo Cobra Kai.

“Sólo diré que Stingray puede haber superado su pasado, pero el pasado no ha terminado con Stingray”, dijo el actor a los medios de comunicación y así lo reseñó el portal Spoiler. Con esto, más de uno se alegró, pues sabe que éste llegará a cobrar venganza y a revelar quién fue realmente quién lo envió directamente al hospital luego de su fuerte enfrentamiento en el que más de uno tuvo una participación muy ruda y casi clandestina.

Mira quién es el personaje de ‘Cobra Kai’ que regresa a la quinta temporada

Stingray estuvo desde el inicio de ‘Cobra Kai’ muy presente, pero con el paso del tiempo se fue desvaneciendo su presencia debido a las ocupaciones del actor para sus otros proyectos y aunque su salida fue casi imperceptible, también es cierto que más de uno se dio cuenta de que él era necesario para poder definir el destino de los dos grupos de contrincantes que buscan apoderarse del dojo en el que se han preparado tantos amantes de las artes marciales.

Es por eso, que sus realizadores no dudaron en sumarlo nuevamente en esta quinta temporada, pues a través de él también se seguirán develando secretos y misterios que hay detrás de este lugar tan emblemático.