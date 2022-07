¡Helhue salta en una patita!: Feliz anunció que una de sus hijas vuelve a casa

Hace unos días, fue la misma abogada Helhue Sukni, quien contó muy apenada que su hija del medio, Widad, se había ido de la casa para emprender el vuelo. Dejando a la abogada haciendo pucheros frente a la ineludible realidad de tener que enfrentar su nido vacío.

Sin embargo, poco le duró la tristeza, porque durante esta semana, otra de sus hijas, la mayor llamada Fadwa, le anunció que volverá a vivir junto a ella. “¡Les tengo una novedad!”, partió diciendo mientras saltaba de alegría.

“La novedad es que vuelve a vivir conmigo mi hija mayor (Fadwa). La que vivía en Viña, la que vivía en Reñaca, vuelve después de un año y tres meses a vivir con su madre, como corresponde”, aseguró, levantando su dedo índice. Como era de esperar, en cosa de segundos, comenzaron a aparecer los comentarios de sus seguidores celebrando la buena nueva.

El día que se fue Widad

El día que se fue su hija del medio, fue la misma Helhue, quien publicó un sentido video en sus redes sociales: “Es un video muy importante para la vida de una persona que vivía en esta casa y que se fue el día de hoy: mi hija del medio Widad”, reveló de entrada en el registro.

Y en esa misma línea, agregó: “tiene 27 años y se fue a vivir con el pololo, no se fue casada, se fue vivir con el pololo. No estaba de acuerdo. En definitiva, qué le voy a hacer, hay que aceptarlo, porque la cabra ya tiene 27 años, no iba a obligarla, a amarrarla. Igual tengo un poco de pena”.