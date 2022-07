Mario Velasco contó una interesante propuesta que le hizo a Luis Jara: “En verdad me da vergüenza pero tengo que hacerlo”

El animador de “Zona de Estrellas”, Mario Velasco, se dio unos minutos para recordar una interesante propuesta que le habría hecho hace muchos años a Luis Jara, mientras ambos trabajan en Mega.

La confesión fue a raíz de una conversación en el programa de farándula, en donde los panelistas analizaban la actual carrera del intérprete de “Un golpe de suerte” en Estados Unidos tras su éxito en un show en Miami, y que también estaría iniciando la internacionalización de su carrera en los medios.

“¿Les cuento una anécdota? Trabajaba en Mega en esa época y le digo: ‘Lucho, yo te quiero pedir algo. En verdad me da vergüenza pero tengo que hacerlo porque sino me la juego hoy contigo...’”, comenzó a relatar Velasco.

Posteriormente, el exchico “Yingo” por fin reveló la inesperada propuesta que le hizo a Lucho: “¿Tú cantarías para mi matrimonio?”.

Esta interrogante recibió una extraña y cómica respuesta del cantante nacional, quien no se tomó muy en serio que el Anfibio fuera a llegar al altar. “Se mató de la risa y me dijo: ‘Obvio que sí po. Si vo’ no te vai a casar nunca’”, recordó Mario Velasco.