Novia de Benja Vicuña descoloca al actor en un live

Poco se sabe de la nueva pareja de Benjamín Vicuña, Eli Sulichín, ella ha sido bien hermética y él la cuida como hueso santo. Por eso llamó la atención su relajo ayer cuando el actor chileno le concedió una entrevista al periodista de Telefe, Diego Poggi, a través de un live por redes sociales.

El profesional lo entrevistó de manera telemática sobre su papel en El Primero de Nosotros, telenovela argentina que acaba de llegar a su fin y donde el personaje de Vicuña no solo sufre durante toda la trama, sino que además tiene un desenlace fatal.

Una teleserie que una vez más parece haber aumentado la popularidad del chileno en tierras trasandinas. De eso estaban hablando cuando la rubia Elsa interrumpió el live de una forma inesperada. Esto, porque luego que le preguntaron con quién vio el final de la teleserie, el Benja no pudo esconder que su novia estaba junto a él en la casa.

“Estoy con mi novia que está tirada acá abajo y que si la muestro me mata”, le confesó a Diego Poggi, antes de relajarse y contar algunos detalles de su vida privada.

“Estoy en un buen momento y disfrutando lo que hago. En un momento de madurez y paz con mis hijos, y con el corazón lleno”, aseguró mientras se le notaba algo nervioso. Fue ahí que la chica no dudó en interrumpir, lo cual le provocó una risita nerviosa al actor chileno que recibió una curiosa solicitud de Eli. “¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Ah! Me dice que pida helado. Me parece que es tarde ya”, bromeó el galán chileno mientras trataba de salir del paso.

Finalmente, fue el mismo periodista que al despedirse le dijo: “Pidan helado benja”, para terminar un live livianito y que dejó en evidencia que Eli Sulichín lo tiene en las nubes.