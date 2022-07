¿Por qué eliminaron tres canciones de Michael Jackson en Spotify?

Durante toda su vida, Michael Jackson fue reconocido por su gran talento y genialidad en el mundo de la música, pero siempre estuvo envuelto en numerosas polémicas y acusaciones que, hasta hoy, no tienen respuesta.

En esa línea, una nueva polémica involucra al fallecido Rey del Pop, ya que tres canciones pertenecientes a un disco póstumo que se publicó un año después de su muerte, “Michael” (2010)., fueron retiradas desde Spotify y varias aplicaciones de streaming de música.

Según recoge La Tercera, el álbum en su momento fue muy criticado, especialmente por los más fanáticos de MJ, quienes aseguraron que el disco contaba con tres pistas donde realmente no cantaba Michael Jackson.

Se trataba de las canciones Breaking News, Monster y Keep Your Head Up, las mismas que este miércoles, fueron retiradas en todas las plataformas.

El portal Stereogum asegura que Jackson grabó esas canciones con Edward Cascio y James Porte en 2007, sin embargo, los fanáticos, e incluso, la familia del Rey del Pop, dudan de la autenticidad de las pistas.

Incluso, Jason Malachi, cantante al que los fanáticos apuntan de ser el que interpreta dichas canciones, posteó en Facebook que efectivamente él las cantó, sin embargo, su publicación fue eliminada y catalogado como falsa.

Katherine Jackson, madre de Michael, afirmó en 2010 que algunas de las canciones del disco son falsas , mientras que la hermana del Rey del Pop, La Toya Jackson, aseguró que las canciones “no suenan como él”.

Por su parte, Sony Music, la discográfica detrás del álbum y que eliminó las canciones de todas las plataformas, señaló en un comunicado que “la eliminación de estas canciones no tiene nada que ver con su autenticidad. Los Administradores y Sony creen que la continua conversación sobre los tracks distrae a la comunidad de fans y los oyentes de Michael Jackson de lo que realmente merece atención: el legendario y profundo catálogo de Michael”.