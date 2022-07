Tras rumores de divorcio, Eugenio Derbez y Alessandra responden de la mejor manera

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se casaron el 7 de julio del 2012, en una majestuosa y extravagante boda que tuvo miles de invitados, y que, además, fue televisada.

La pareja cumplió 10 años de casados este jueves, y en medio de rumores de divorcio, celebraron su aniversario y se dedicaron hermosas palabras de amor, dejando claro que están más enamorados que nunca.

El fruto de ese amor es su hija Aitana, quien llegó a llenar de amor y felicidad su familia, y que se ha convertido en la luz de ambos.

El actor publicó algunas imágenes de la boda y escribió “10 años después, con el compromiso de tener luz y agua en nuestro hogar. Pero, sobre todo, con el compromiso de seguir dibujando una sonrisa en tu cara. Te amo @alexrosaldo ❤️”.

A lo que ella respondió muy feliz “Te amooooo, príncipe de mi cuento♥️♥️♥️ You take my breath away! Felices primeros 10 años de casados🎉” y también le dedicó un romántico video en sus redes.

Pero, Eugenio no solo expresó su amor por Alessandra, también contó las anécdotas más locas e increíbles que vivieron ese día, sorprendiendo a sus seguidores.

Las anécdotas más locas de la boda de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Eugenio contó que no solo fue el día más feliz de su boda, sino también de los más complicados, y es que hasta una protesta hubo.

“El 7 de julio del 2012 además que fue el día de mi boda con Alessandra, ese día también se estaba llevando a cabo una manifestación, la famosa marcha de yo soy 132, y la marcha pasó como a dos cuadras de la iglesia y los manifestantes desviaron la manifestación para caer a la iglesia y gritar todo lo que querían gritar en contra del próximo presidente electo que era Peña Nieto”, contó Eugenio en un video.

Y es que explicó que los manifestantes se dieron cuenta de las cámaras, y por ello decidieron llevar la marcha hacia la iglesia, y luego, al lugar del banquete, para salir en cámara.

“Se convirtió en una boda muy complicada porque muchos invitados no pudieron llegar, fue muy difícil pasar, de la iglesia al banquete tuvieron que ayudarnos haciendo una barrera para poder pasar”.

Aislinn Derbez también contó cómo vivió ese día tan importante para su padre. “Ese día de la boda estábamos muy nerviosos y había manifestaciones por todos lados, no nos lo esperábamos, de la iglesia a la fiesta tuvimos que pasar por muchísima gente, fue durísimo fue una experiencia muy extraña e increíble”.

Además, el hijo de Eugenio y Victoria Ruffo, José Eduardo, contó que se trabó y enredó al leer en la misa porque le cambiaron la lectura a último minuto.

“Me acuerdo que mi papá me pidió leer la misa, y yo no quería porque me pongo muy nervioso al leer frente a mucha gente, la solución es que me dieran el texto lo que iba a leer mucho antes para yo estar leyendo y que no hubiera trabas. Y así fue, cuando pasé a leer me sentía muy confiado, pero cuando subí el texto era otro, me lo habían cambiado, me pasmé, me trabé, y la cara de mi papá era ‘Dios santo tenía razón mi hijo, no debía ponerlo a leer’, pero fue una boda muy divertida”, recordó José Eduardo.

Aunque ese día hubo mucho caos, finalmente fue una boda soñada, que recuerdan con amor, sonrisas, y felicidad.