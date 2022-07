Elenco de “BKN” volverá con nuevo proyecto: “Nos van a ver como adultos conversando, tomándonos un copete”

Ya han pasado más de 10 años desde que se emitió “BKN” por las pantallas de Mega, la serie infantil que tuvo a grandes personajes reconocidos tales como Constanza Piccoli o Vesta Lugg. Sin embargo, el elenco del programa se volvió a reunir para trabajar en un nuevo proyecto como grupo.

Según lo publicado por Lun, los actores y actrices Camila López, Constanza Piccoli, Javier Castillo, Felipe Morales, Paulina Prohaska y Francisco Moore, organizaron una reunión -que será el primer episodio de su nuevo proyecto- donde tomarán de nuevo sus guitarras y tocarán los temas clásicos de la producción juvenil.

Según lo señalado por Camila López esta sería “una simple junta de trago y picoteo”, pero con tres cámaras y un foco para iluminar bien a todas estas antiguas estrellas de la pantalla chica.

La misma actriz y su excompañero de elenco, Javier Castillo, comentaron que la idea estaba planeada hace bastante tiempo, pero recién esta semana decidieron concretarlo.

“Lo queríamos hacer hace mucho tiempo, pero nadie tenía la iniciativa. Hace una semana Javier me dijo que era el momento, y queríamos hacerlo para nosotros”, contó López.

El primer episodio del webshow

El objetivo de esta nueva producción es mostrar al elenco en la actualidad y contar detalles sobre su vida, y qué pasó con “BKN”.

Paulina Prohaska aseguró que no sabía nada del proyecto hasta que llegó a la junta este jueves: “Cuando Javier me dijo que íbamos a grabar pensé que era algo para Instagram no más. Vi las cámaras y fue una rica sorpresa. Sin guión ni pauta, nada estructurado”.

En la misma línea, la actual periodista aseguró que en esta grabación van a “mostrar que la amistad traspasó la pantalla todos estos años” y que se mostraran como adultos.

“Ahora nos van a ver como adultos conversando, tomándonos un copete, y que alguien me diga que fumó un pito, y no pasa nada. La junta fue bacán” señala Camila López.

Finalmente, el grupo explicó que su idea es grabar más capítulos con otros invitados, entre ellos Vesta Lugg, quien hoy está enfocada en su carrera musical. También les gustaría compartir con otras estrellas juveniles de la época, como son los elencos de “Karku” y “Amango”.