Las famosas de los Avengers que son mamás: Scarlett es tierna y Zoe es amorosa

Ya sabemos que la película de los Avengers está llena de súper héroes y todos súper fuertes, pero también hay heroínas que llenan las pantallas con sus poderes, su fuerza y su inteligencia.

Las actrices que interpretan a la Viuda Negra y a Gamora no son sólo las heroínas de millones de personas que siguen la saga de Marvel, sino también la de sus hijos que tienen el privilegio de tener a su lado a unas poderosas mujeres que los van a proteger de por vida.

Scarlett Johansson la fuerza y la ternura

Se trata de la actriz Scarlett Johansson una mujer muy tierna y con una cara angelical que sorprende cuando se desdobla en su papel de Natasha Romanoff/Viuda Negra en The Avengers.

La Viuda Negra, según Disney Latino, tiene grandes habilidades de lucha, es extremadamente fuerte e inteligente y además una verdadera estratega.

Scarlett Johansson tiene dos hijos Rose Dorothy de 7 años de edad y Cosmo de 10 meses (Cortesía)

Pero esta heroína de origen neoyorquino tiene en su vida real que proteger del mundo del mal a sus dos hijos Rose Dorothy de 7 años de edad y Cosmo de 10 meses.

Reservada con su familia

Aun cuando la actriz de Marvel suele ser muy reservada con su vida familiar en algunas ocasiones da algunos detalles sobre su experiencia con la maternidad y con sus hijos.

Lo hizo en el programa de Drew Barrymore, donde la ‘Viuda Negra’ confesó que hay detalles de su pasado que no quiere que sus hijos conozcan.

“Yo solía fumar cuando era más joven y estoy tan avergonzada... Simplemente no quiero que ella piense nunca que a mí me pareció guay, porque ella no puede fumar nunca, nunca nunca”, teme Scarlett.

“Porque eso es lo que haces. Prohíbes a tus hijos que hagan cosas y ellos no las hacen”, añade con ironía. “Así que sí, espero que nunca lo averigüe”.

Johansson se describe como una madre cariñosa, trabajadora, sobreprotectora y que en cada proyecto se asegura a sí misma que será el último para dedicarse a su familia, pero Hollywood no la suelta y sigue compartiendo su carrera profesional con el rol de madre.

Zoe Saldana la villana amorosa

La otra valiente heroína verde llamada Gamora en el Universo Cinematográfico de Marvel es la actriz dominicana, Zoe Saldana.

Gamora pasó de villana a aliada de Los Vengadores, el personaje entrega mucha fuerza y destreza a la hora de pelear, además de tener un pensamiento sumamente estratégico, ser muy valiente y confiada.

En 2013, Zoe se casó en secreto con su novio italiano, Marco Perego, y, un año más tarde, la pareja anunció el nacimiento de sus mellizos, Cy Aridio Perego-Saldana y Bowie Ezio Perego-Saldana.

En 2016, la familia creció aún más cuando le dieron la bienvenida a su tercer hijo, a quien llamaron Zen Perego-Saldana.

Sus obras de arte

La estrella de The Avengers: Infinity War mantiene a sus hijos alejados de las cámaras para que tengan una vida normal; sin embargo, en ocasiones comparte algunas postales de sus “tres obras de arte”, como les llama a sus pequeños.

Zoe Saldana tiene tres hijos Zen, Cy y Bowie (Cortesía)