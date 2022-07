“Me sentía solo”: las revelaciones de Pablo Rojas sobre su vida antes de ingresar a The Voice

Pablo Rojas se ha convertido en uno de los participantes favoritos de los televidentes que siguen todos los capítulos de The Voice Chile, el programa de Chilevisión. En ese sentido, fue destacado por los usuarios de redes sociales, quienes aplaudieron su última presentación.

En conversación con Página 7, el joven confesó que “no tenía pensado entrar a The Voice. Me daba miedo, es una exposición enorme y yo soy muy exigente conmigo. Además, me dan miedo las cámaras”.

Sobre su decisión de postular, “mis principales objetivos eran ganar un par de seguidores en redes sociales, para mostrar mi música; también conocer a músicos de la escena nacional y por supuesto aprender. Hasta el momento me ha ido bien”.

Cabe recordar que en el momento de su audición a ciegas, Rojas señaló que “mi familia está muy degradada, mis papás se divorciaron, no lo recuerdo, desde que tengo como cuatro años, mi hermana está lejos y yo estuve lejos también estudiando en Concepción. Perdimos un poco ese feeling familiar”.

En ese sentido, ahora señaló que tras su participación en el programa, “mi familia está más motivada, me apoyan, me da consejos y ánimo, son mis mayores fans. También he podido compartir más con mis tíos y primos. Siempre nos hemos amado y llevado bien, pero eso sí, vengo de una familia con muchas heridas”.

El joven señaló además que lo pasó mal en su época universitaria. “La pasé mal mentalmente, no tenía claro mi futuro y mis motivaciones, había perdido el rumbo. Pensé en desaparecer para no darle problemas a nadie. Me sentía solo”, expresó.

“Soy una persona muy temerosa de lo que vendrá, muy insegura de sus capacidades, lo más difícil es eso, luchar contra mí mismo, contra mi propia cabeza y lo oscuro que se esconde en mi mente”, afirmó.

Por último, Rojas realizó una confesión sobre su elección de coach. “Tengo que confesar que en un principio hubiera elegido a Beto, alguien importante en la música chilena”, indicó.

Sin embargo, afirmó que “sentí una energía muy contagiosa de parte de Gente de Zona, sentía el interés y las ganas de trabajar conmigo. Siento que con ellos puedo crecer en más de un género y me permiten explorar más sonidos”.