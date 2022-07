Joche Bibbó confesó las repercusiones que tuvo luego de violenta encerrona: “Me internaron, había tenido como una crisis de pánico”

Joche Bibbó estuvo como uno de los comensales en el último capítulo de “La Divina Comida”, en donde habló sobre uno de los momentos más complejos de su vida, que tiene consecuencias hasta el día de hoy.

El exchico reality comenzó su relato con las siguientes palabras: “Antes de la pandemia, cuando me separo en esta relación de cuatro, cinco años, también nos separamos el grupo de amigos que teníamos, entonces me empecé a sentir demasiado solo. Me acuerdo que había vuelto del gimnasio, me tomo un café, prendo un cigarrillo y al rato empecé a sentir como bombeadas de sangre muy fuerte”.

“Se me venía todo a la cabeza y se me empezó a nublar toda la vista. Sentía que me moría y me latía el corazón, me sudaban las manos”, recordó.

Posteriormente, el exchico “Mekano” como pudo logró conseguir ayuda. “Como yo vivo solo me fui prácticamente arrodillado hasta el ascensor y llegué hasta abajo para pedirle ayuda al conserje. Me internaron, había tenido como una crisis de pánico. De todo lo vivido, las angustias, más algunos productos de pre-entreno del gimnasio que hizo que la presión se me volara hasta el techo”.

Según sus palabras, este hecho sucedió luego de ser víctima de una violenta encerrona, en donde lo amenazaron con armas de fuego.

A raíz de esta situación, Joche contó que “quedé con un zumbido en el oído que no entendía qué era. Pasó una semana, dos, tres... Todavía lo tengo”, contó y aseguró que “si se quedan todos callados, sí. Al principio es insoportable, no puedes dormir, tienes que usar música. No tiene cura”.