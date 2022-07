La confesión de Yasmín Valdés sobre su vida sexual que dejó impactado a Joche en La Divina Comida

La noche del sábado se emitió el último capítulo de La Divina Comida, en donde participaron del programa de CHV Yasmín Valdés, Lucía López, Miguelo y Joche Bibbó. Y en dicho espacio, en medio de la conversación, la actriz realizó una confesión que dejó impactado a uno de los presentes.

“El sexo está súper idealizado, pero no es tan así, yo hasta me lo he cuestionado”, señaló la exparticipante de Aquí se Baila.

Tras esto, afirmó que “yo que soy una mujer que todo el mundo me tiene así como sex symbol, hace 5 años que no tengo relaciones sexuales”.

La confesión de Valdés impactó a Joche, quien de inmediato reaccionó a sus palabras.

“¿Cuánto? ¿Qué no tenés? ¿En serio?”, señaló sorprendido el exchico reality.

“Yo no lo decidí. Yo pensé en un momento que ya me aburrí de intentar tener relaciones, porque cada relación me cansó tanto y sufrí tanto que dije ‘ya no más’”, expresó la actriz.

Finalmente, Valdés señaló que “las prioridades son otras y el amor es otro, hoy día no es tema”.