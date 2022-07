La nueva vida de Andrea Dellacasa: trabaja como corredora de propiedades en Ibiza

La modelo argentina Andrea Dellacasa, quien durante años fue un rostro conocido en los programas de televisión en Chile, lleva seis años viviendo en Ibiza, una de las zonas más turísticas en Europa, junto a su pareja Tony García. Allí, la también DJ, trabaja como corredora de propiedades.

En conversación con Las Últimas Noticias, señaló al respecto que “estoy en uno de los mejores lugares del mundo para este oficio”.

“Hace un par de meses comencé un curso de capacitación con la empresa (KW), con clases online y presenciales, tuve que estudiar de 9:30 a 2 de la tarde, como si estuviera en el colegio. Esta semana me dieron el alta, es decir, me habilitaron como asociada”, relató la trasandina.

Sobre cómo es su trabajo, Dellacasa indicó que “tengo que saber captar esas propiedades, es decir, reunirme con los propietarios y pedirles que me permitan ayudarlos a la venta. Por supuesto que voy de punta en blanco. Tengo la suerte de tener un novio que es de la isla y resulta ser una persona conocida por la comunidad. Eso me da credibilidad pues saben que no estoy de paso”.

Por último, la argentina contó que en este momento le han encargado la venta de dos propiedades: un departamento de tres dormitorios, sin vista al mar, con un valor de 500 mil euros; y una casa de campo con tres dormitorios y piscina que se ofrece al mercado por 1,2 millones de euros.