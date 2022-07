“El karma no falla”, la reacción de los fans de Shakira a que Piqué la esté buscando de nuevo tras terminar con su novia

A meses de darse a conocer que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira, parece que el futbolista terminó su relación con la misteriosa rubia con quien se le había visto en diferentes oportunidades.

Shakira decidió separarse del padre de sus hijos tras darse a conocer esta infidelidad y vive uno de los momentos más difíciles y complicados de su vida, no solo por esto, también por la salud de su padre.

Y es que a finales de mayo sufrió una caída y aunque ya estaba en su casa recuperándose, se supo que hace unos días volvió a la clínica, y, de hecho, la colombiana le dedicó unas hermosas palabras en sus redes.

Te recomendamos: Poderosa, independiente, y rica: revelan la fortuna de Shakira y sobrepasa a la de Piqué

Piqué habría terminado con la misteriosa novia y está buscando a Shakira de nuevo

Se conoció que hace unos días la nueva novia de Piqué había conocido a sus hijos con Shakira, Milán y Sasha, durante un evento organizado por el futbolista.

Pero, a solo días de darse a conocer esa noticia, el paparazzi Jordi Martín reveló que Piqué terminó la relación con la misteriosa mujer, y ahora está soltero.

“Piqué ya no está con la mujer que se le relacionaba en las últimas semanas, y cuya profesión era camarera en un bar. Está soltero y tiene muchas amigas”, dijo el paparazzi.

Además, destacó que Piqué está buscando a Shakira para hablar sobre temas legales tras su separación, pero no se descarta que tenga intenciones de recuperarla a ella y a su familia.

La reacción de los fans de Shakira hacia la soltería de Piqué

Ante esta noticia, los fans de la cantante no tardaron en pronunciarse, y aseguraron que todo se debe al “karma”, por lo mal que se ha portado Piqué con Shakira.

“La mejor noticia, lo que mal empieza, mal termina”, “el karma no falla, a un hombre tan malo no le puede ir bien”, “jajaja me encanta esta noticia, a ella le irá bien, pero a él nunca le saldrá nada con ese corazón tan malo que tiene”, “Shakira se conseguirá a un hombre mejor, pero tú jamás volverás a conseguir a una mujer tan buena como ella”, fueron algunas de las reacciones de los fans.

Te recomendamos: “Los niños son los que más sufren”, hijos de Shakira preocupan tras reaparecer tristes y desconsolados

Hasta los momentos, ni Piqué ni Shakira han querido hablar sobre lo sucedido, de hecho, el medio Europa Press vio al futbolista y le realizó algunas preguntas, pero aseguraron que no quiso dar ninguna declaración.