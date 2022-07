“Miradora en menos”: Tratan de “funar” a Millaray Viera en redes sociales

“Deja de mentir”, le dijo Millaray Viera a un supuesto ex guardia de CHV que intentó “funarla” en el ciberespacio. Todo, porque hoy la hija de Gervasio, salió pidiendo en Twitter que no ocuparan las canciones de su padre en campañas del Rechazo, como un usuario dio a conocer durante esta última jornada.

Y es que un video donde adherentes del #Rechazo aparecen cantando una famosa canción de Gervasio, llevó a la animadora de Sabingo a declarar en Twitter que ni ella o sus hermanos estarían a favor de dicha acción. Por lo que se llenó de miles de comentarios y uno en particular llamó mucho la atención.

“Mi nombre es Pedro, soy guardia de seguridad, trabajé en CHV hasta el año pasado. La señorita Millaray Viera siempre pasaba frente a mí y nunca me saludó. Una vez me pidió que le lavara el auto, accedí de buena fe y ni siquiera me dio una propina. Varios colegas opinan igual”, detalló el cibernauta generando la molestia de Viera, quien no demoró en contestarle directamente.

“Yo no llego en mi auto a Chilevisión, así que tendría que haber lavado un vehículo imaginario, amigo bot. Y los guardias de la puerta son mis amigos” , aseguró a pie juntillas la animadora y modelo, buscando desmentir al usuario quien continuó con la polémica, porque no se quedó callado.

“Tú me pediste que lavara el auto en el que llegaste, venía manejando un hombre, después lo llevaste tú. Nosotros, los trabajadores, siempre te consideramos la persona más miradora en menos de todo el canal. Perdón lo honesto, tengo muchas pruebas, no quiero polemizar” , le dijo de vuelta el twittero con los dedos en llamas, pero ella, tampoco quiso quedarse callada.

“Pedro, deja de mentir, me voy en van del canal. Todo Chilevisión lo sabe. Y a ti no te conozco, a los verdaderos guardias sí” , juró una vez más Millaray Viera y agregó que “no tenía auto el año pasado y llego en van del canal todos los días hasta ahora. No sé si eso responde la pregunta. Estoy súper impactada. Por qué alguien puede llegar a inventar algo así solo por decir respetuosamente que no avalo algo?”, finalizó, por ahora.