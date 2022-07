“No te cuentan esa parte de la maternidad”: Lucila Vit reconoce que primeros días de madre fueron de “mucha frustración”

Lucila Vit dio cuenta este lunes en entrevista con medio nacional de los inconvenientes que debió enfrentar en los primeros días del nacimiento de su hija, Agustina, quien ya tiene tres meses de vida.

En conversación con lun.com fue que la modelo y personal trainer argentina reconoció que, más allá de toda la preparación que tuvo en la previa al nacimiento de Agustina, en la práctica surgieron una serie de inconvenientes propios de una madre y padre (Rafael Olarra) primerizos.

Hice cursos que me han ayudado para que Agustina pueda descansar bien y para que tome mi leche. — Lucila Vit

La inexperiencia de Lucila Vit

“Los primeros días fueron de mucha frustración, de no entender nada, de angustia y miedo. Es por un tema hormonal, a todas nos pasa. Yo decía que como era muy estable emocionalmente no me sucedería y sí, tuve episodios en los que pensaba ‘no puedo tardarme tanto en cambiarle un pañal’. Agu lloraba, entonces me frustraba. Muchos no te cuentan esa parte de la maternidad y paternidad”, reconoce la argentina, quien en sus redes sociales ha entregado una serie de consejos vivenciales respecto del cuidado de un bebé a sus miles de seguidores de Instagram.

“Hice cursos que me han ayudado para que Agustina pueda descansar bien y para que tome mi leche. Una piensa que es fácil pero hay que estar todo el rato extrayéndose para que que salga más, entonces, hay que tomar ciertos cuidados”, aclaró la actual pareja del retirado futbolista Rafael Olarra, con quien han enfrentado casi en solitario, y sin el apoyo presencial de la familia de Lucila, el proceso de maternidad y paternidad.

LEE MÁS: Lucila Vit: “Todos me decían que me iba a costar quedar embarazada”

LEE MÁS: Lucila Vit contó la verdad sobre su salida de “Yingo”: “Me dio como una crisis de pánico”

“Te llenas de dudas, piensas que no puedes y yo tengo a mi familia lejos, lo cual obviamente influye porque con Rafa tenemos pocas manos que nos ayuden. Rafita (hijo de 9 años de Olarra) es súper buen hermano y coopera mucho”, enfatiza la argentina, quien aporta con un pequeño dato para las futuras madres.

“Siempre recomiendo a las mamás que, antes de tener a un bebé, si tienen la posibilidad, hagan cursos y si no pueden, que lean mucho. No tanto en Google, porque ahí sale mucha información y se pueden asustar. Lo importante es investigar, parece súper fácil, pero es complejo”, señaló.