Adriana Barrientos recuerda el empujón que le dio Estela Mora tras enterarse de romance con Beto Cuevas

En “Zona de Estrellas” recordaban las caídas de los famosos en los escenarios y de pronto apareció un porrazo del cantante Beto Cuevas. De inmediato Raquel Argandoña se dirige a Adriana Barrientos y le pregunta si salió con quien fuera el vocalista de La Ley.

De acuerdo a lo que consigna el sitio Mira lo que Hizo, la modelo le recordó un particular episodio: “Acuérdate que la Estela Mora me empujó para la gala del Festival de Viña. La Estela Mora me dejó casi sentada arriba de Manu (González) y de la alcaldesa Virginia Reginato en la Gala”.

“Se volvió loca, se chifló. Agarró y me pegó un empujón como si la culpa hubiese sido mía que el marido se vino para mi casa”, dijo “La Leona”.

Así contó además que “lo conocí hace 20 años atrás cuando él estaba en MTV Unplugged. Yo tenía pololo, nos juntábamos en mi departamento. Quedé deslumbrada cuando lo conocí, él me vio en Morandé con Compañía”.

El fin de la relación fue mala, según la modelo, ya que “él me acusó con mi pololo y después la Estela Mora me mechoneó”.