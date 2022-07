Se creía que ya todo estaba dicho en el el juicio por difamación que involucró a Johnny Depp y Amber Heard, pero hace solo unas semanas surgió una nueva visión o polémica en este caso y tiene que ver con un supuesto jurado que no fue del todo legal.

Y es que un famoso influencer o creador de contenido hizo de las suyas a través de sus cuentas de Instagram y TikTok, pues éste publicó supuestos documentos y pruebas que podrían darle otro giro a este caso que tanto ha dado de qué hablar, de inmediato esto alborotó las redes y se generaron debates sobre de quién se trataba y cómo éste era capaz de salir ahora a la luz pública una información que de inmediato alcanzó 2 millones de reproducciones y sigue causando revuelo.

En el caso de Johnny Depp hubo un jurado falso, ¿Podría afectar el veredicto del actor? Composición

Incluso, el portal The Daily Mail se atrevió a hacer una reseña sobre ello pero alegaron que se trataba de un “supuesto jurado” que tenía contundentes pruebas. “Un hombre que asegura ser JURADO del juicio de Depp-Heard dice que el momento en el que Amber mintió sobre donar el dinero de su acuerdo de divorcio hundió su caso y ese jurado creyó que Johnny era físicamente abusivo, pero no el instigador”. Con esta explicación, esta página web no solo alcanzó una gran cantidad de lectoría, sino que también se logró crear más polémica sobre un simple fenómeno viral que estuvo amparado por una figura pública del mundo 2.0.

Esto es lo que se sabe del jurado falso en el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amaber Heard

Pero esto no quedó ahí, pues una gran cantidad de medios luego comenzaron a replicar la noticia y cuando esto se hizo más impactante el hombre que alegó ser parte del juicio entre Johnny Depp y Amaber Heard confesó que se trataba de tan solo una broma y que nada de lo que se había expuesto en las redes era completamente cierto, pues él pensaba que todo quedaría solo en algunas historias y no que trascendiera hasta en los portales de noticia.

Luego de ello la cuenta de este “estafador” noticioso, fue cancelada, ya que especialistas como Casey Fiesler, profesor asistente de ciencias de la información en la Universidad de Colorado Boulder y usuario de TikTok, este tipo de personajes suelen crear contenidos que resultan atractivos para los algoritmos porque se sabe que poseen un alto contenido de viralidad que es con lo que se alimentan este tipo de vitrinas virtuales y por eso, al mostrarse un material que es de interés porque incluye a figuras como Depp y su exesposa, era natural que esto sucediera.