Estas son las fotos de Regé Jean Page que se convirtieron en meme

El actor Regé-Jean Page está más que nunca en el top de uno de los actores más cotizados entre los realizadores y entre las chicas que lo consideran elegante, guapo y al mismo tiempo seductor.

Por eso, no es de extrañar que tras cada publicación que hace en sus redes sociales, más de uno reaccione, pues cada una de ellas revelan lo talentoso, además de lo divertido que es fuera del set. Un claro ejemplo de ello se vivió durante el reciente partido de la copa Wimbledon en el que asistió junto con su novia Emily Brown. Aquí no solo hizo gala de su glamour y buen gusto al vestir, sino que también demostró que posee buen humor, pues luego de que fuera fotografiado de forma “infraganti” éste no dudó en postear la foto en la que él mismo expresó que era digna de un meme.

Y es que la expresión que fue captada por un paparazzi no solo le generó risas a él sino a todos sus seguidores que de inmediato comentaron y se conectaron con su buena vibra y más luego de que escribió el siguiente mensaje: “Sí. Me meto en el tenis. No hay disparos de traje limpio brillante para mi hoy. Gracias por tenernos, Wimbledon”. Las interacciones fueron tantas que se dedicó a responder a algunos usuarios y respaldo el comentario de una de ellas que dijo: “Esto definitivamente se convertirá en un meme”.

Acto seguido las redes sociales hicieron lo suyo y viralizaron esta imagen llena de cientos de chistes, expresiones y todo tipo de señalamientos en pro del actor que demostró que le gusta estar conectado y pendiente de sus fieles fans.

Regé-Jean Page es un “boom” en redes sociales

Mensajes como: “Mi cara cuando veo pasar a Regé-Jean Page”, “Cuando te diste cuenta que no pagaste el servicio de Wifi”, formaron parte de las ciento de imágenes que se colaron en el mundo 2.0 y permitieron crear un debate muy divertido entre sus fans y hasta entre sus haters.

Pero esta no es la primera vez que sucede, pues durante su asistencia a un desfile de verano casual en el que fue invitado el exactor de ‘Bridgerton’, éste asistió acompañado por su amigo y colega, Jonathan Bailey con quien desató pasiones en las redes y surgieron también comentarios sobre lo guapo que luce. De este encuentro no solo surgió el comentario de un posible regreso a la seri, sino también expresiones en las que deja claro que es todo un seductor.