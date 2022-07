“Gente tan pasada a caca”: Paty Maldonado y Cata Pulido destrozan a Iván Núñez por querellarse contra periodistas

Fieles a su estilo, Patricia Maldonado y Catalina Pulido, no se guardaron nada cuando les tocó comentar la información que involucra al periodista Ivan Núñez, quien presentó una querella por supuestas injurias -que quedó sin efecto- en contra de Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas.

En el programa de Youtube Las indomables, Paty y Cata comentaron la acción legal que interpuso el rostrode TVN en contra de los periodistas que hablaron sobre su vida sentimental.

Luego de leer los detalles de la querella, Catalina Pulido comenzó diciendo: “Yo le quiero decir algo a Iván Núñez, con mucho respeto y mucho cariño… put.. ¿Cuántas cosas no se han hablado de nosotras? Yo he estado en programas de farándula donde han inventado, han dicho cosas, me han esperado afuera de la casa, han sido irrespetuosos con mis hijos y yo no ando… ¿Qué te crei’, Iván Núñez? Bájate del pony, compadre. Ahora no se le puede hablar a nadie, no se le puede tocar”, aseguró.

La actriz continuó su dura crítica diciendo “esta gente tan pasada a caca, Paty. Ay, no se puede decir nada porque te voy a demandar. Pero por favor, ¿qué fue lo tan grave que dijo?. Dijo que estaba esperando guagua y ¿por eso los va a demandar?”, cuestionó al periodista, mientras ambas se reían de lo que decía la querella.

Por su parte, Maldonado señaló que “mi opinión... la vida de Iván Núñez me importa un soberano…”. Y agregó que “¿da para demanda esto? ¿ocupar los tribunales para esto con todas las cosas que hay con todo lo que hay en este país?. ¿Da para una demanda? ¿da para toda esta parafernalia?. Yo creo que cuando alguien descubre algo tuyo que es verdadero, que hay una doble vida, es mejor quedarte callado para que esto siga creciendo”, finalizó la ex rostro de Mega.