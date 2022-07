“La verdad, quiero ser súper sincero”: la confesión de participante de The Voice tras decisión de Cami

Un nuevo capítulo de The Voice se emitió la noche del lunes en Chilevisión, en donde los participantes del team de Cami se enfrentaron en el escenario buscando lograr uno de los ocho cupos para los shows en vivo.

Y uno de los nombres que se robó la jornada fue Nicolás Ruiz, quien realizó una aplaudida presentación interpretando Suspicious Mind, uno de los clásicos de Elvis Presley.

“Tienes una voz única, no tiene un parecido, no se asemeja a nada. Cuida esa autenticidad y ese don y ese regalo que te dio la música. Y merece tu voz ser cuidada. Gracias por permitirme por ser tu coach”, le señaló Cami.

El joven participante fue uno de los que aseguró su clasificación en el espacio, quedando fuera Scarlett Alemanis.

Las palabras de Nico Ruiz

Tras este hecho, Ruiz dio a conocer unas sinceras palabras. “La verdad, quiero ser súper sincero. Siento que, de todo corazón, que no sé si lo merezco, pero si es que confió en mí Camila, yo le agradezco, porque mi compañera lo hizo extraordinario, demasiado bien”, expresó.

De igual manera, afirmó que “nunca me esperé llegar hasta esta etapa” y elogió a Alemanis. “Tienes una interpretación a toda raja. No sé si me merezco este puesto, pero eres demasiado buena”, concluyó el participante.