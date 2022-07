“Me gustaría conocer a esta señora”: conductor de “Somos un plato” se operó de la garganta gracias al aviso de una seguidora

Un providencial mensaje le permitió al animador del programa “Somos un plato”, José Miguel Furnaro, realizarse una cirugía que bien podría haberle salvado la vida.

Porque hace varios meses, y sin darse cuenta, el rostro de TV+ mantuvo en la zona de su garganta un bulto que si bien no le generaba dolores, sí puso en alerta a una de sus seguidoras de redes sociales, quien el día de su cumpleaños le mandó un mensaje para que el periodista fuera de urgencia al endocrinólogo: “Furnaro, anda a un endocrinólogo. Tienes un pelotón en el cuello”.

El estado actual de rostro de TV+

“Hace un tiempo me escribió por interno María Elena, el mensaje que está aquí (en el video que publicó la semana pasada el comunicador), y la verdad que me sorprendió porque me decía ‘anda a verte, mira lo que tienes’ y yo no sentía nada. Bueno, ayer me operaron, después de dos meses de ese mensaje. Efectivamente me fui a hacer un examen y algo tenía acá, que está todo bien, que es lo importante, que no es nada malo. Lo que quiero agradecer es el mensaje de María Elena y como la gente que a uno lo ve en la tele se preocupa y finalmente te manda mensajes y te va apoyando en cosas. Así que gracias a María Elena y los televidentes que se preocupan de uno”, señaló una vez que se operó Furnaro en su cuenta de Instagram.

Y este martes, en entrevista con lun.com, fue que el comunicador entregó mayores detalles de su estado de salud tras la cirugía que debió realizarse.

El mensaje que alertó a Furnaro. Fuente: Instagram.

“No estoy en un ciento por ciento, pero estoy mejor”, reconoció el periodista, quien expuso lo fortuito de su caso.

“Me gusta leer lo que la gente escribe, para bien o mal. Yo reviso los mensajes y trato de responderlos todos. Me asusté con este, porque el tono fue duro, de ‘anda urgente’. Normalmente la gente asocia altiro a algo a la tiroides, así que llamé a mi amigo Eduardo Fuentes que tuvo cáncer ahí, le pregunté cómo había sido y caché que era distinto. A mí no me dolía nada”, explicó Furnaro, quien le pidió a su esposa, María Victoria Pérez, ginecóloga-oncóloga, que le palpara la zona para detectar si tenía algún quiste en su garganta.

“Efectivamente tenía algo. Así que comencé a hacerme todos los exámenes, salió que no era algo con la tiroides y terminé donde un cirujano de cabeza y cuello porque tenía un quiste grande. Me tranquilizó, me dijo que podía no ser peligroso, pero que era algo que se podía infectar o crecer más, que era mejor sacarlo. Y al operarme también me encontraron unos ganglios (comprometidos) que me sacaron”, prosiguió con su relato el periodista.

Tras su regreso a la pantalla y su programa radial, Furnaro expuso que aún está a la espera del resultado de la biopsia que le realizaron a su quiste.

“El quiste se fue a biopsia y ese resultado se demora. Pero no estoy asustado, no creo que sea algo malo. No tengo antecedentes familiares. Me lo estoy tomando por el lado anecdótico de que esa señora me advirtió y le agradezco mucho. Y claro que también es importante decir que siempre hay que estarse chequeando, mínimo una vez al año, como el mensaje que dio Claudia Conserva (por su reciente cáncer)”, reflexionó.

De todos modos, y tras el resultado positivo de su intervención, Furnaro espera conocer a la mujer que providencialmente lo alertó del quiste en su garganta.

“Me gustaría mucho conocer a esta señora del mensaje. No sé si le pasó algo similar que notó algo en mi cuello. Me escribió de nuevo hoy (lunes) en la tarde, me dijo que no era doctora, que sólo era intrusa y que estaba alegre de que yo estuviera sanito”, finalizó.