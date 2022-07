“No corresponde”: Anita Alvarado fuertemente afectada por anciana que duerme y pide dinero en el aeropuerto

A través de redes sociales, Anita Alvarado compartió el caso de una anciana que encontró en el aeropuerto y que asegura dormir y pedir dinero en el lugar

Según su relato, se trata de la señora Gladys, quien le manifestó a la empresaria que le preocupa que le roben mientras duerme ahí.

“Vine a dejar a mis hijas, porque se van con su papá de vacaciones y me encuentro con una sorpresa…yo no sirvo para esto, la señora Gladys está durmiendo en el aeropuerto y pidiendo ayuda para comprar comida”, relató la también actriz en Instagram.

“Gladys está con su carrito aquí, ella está durmiendo en el aeropuerto y está pidiendo ayuda, junta platita y con lo que hace, ella compra días de hostal y comida”, añadió la “Geisha”.

Por su parte, la anciana pide que le entreguen su pensión por invalidez, asegurando que “esto me tienen más que aburrida, me encantaría estar trabajando, no andar pidiendo peor que los vagos”

“Quiero decir a toda la gente que está viendo, lo encuentro impresionante, me da pena con este país, me sorprende, una señora que tiene sus años y no corresponde ”, aseguró Alvarado, visiblemente afectada por la situación.

Finalmente, Anita pidió a sus seguidores cualquier tipo de ayuda o apoyo para la anciana.