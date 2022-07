Pamela Díaz desmiente quiebre con Jean Philippe y supuesto romance con Esteban Paredes

Fue el domingo por la noche cuando salió a la luz pública el rumor que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton habían terminado por segunda vez su relación y “La Fiera” andaba pasando las penas con un conocido personaje nacional, que correspondía nada menos que a Esteban Paredes. Sin embargo, el cahuín solo duró 24 horas porque la propia modelo salió a desmentirlo. “La verdad es que me da risa”, señaló.

Pamela fue contactada por el periodista Manu González de “Zona de Estrellas”, lugar donde aclaró su relación con el exfutbolista de Colo Colo.

“¿Qué tengo que estar aclarando lo que tengo con Esteban? Esteban es mi amigo, de hecho con él juego al pádel. La semana pasada jugué con él todos los días”, explicó.

Según los comentarios de pasillo, La Fiera había sido vista compartiendo con el futbolista en un taquillero bar de Santiago, donde habrían estado “muy románticos” contaron las malas lenguas lo que revolucionó a la prensa rosa, con este tema país. Aunque, también generaba ciertas sospechas, debido a la conocida amistad que existe entre los aludidos.

“Imposible que tengan una foto nuestra comiendo solos, siempre salimos con amigos, me llevó bien con él. No hay absolutamente nada de eso que dicen. Esteban se lleva fenomenal con Jeanphi, hasta con mis papás”, dejó clarito como el agua la animadora.

“No estoy ni ahí”

Además, Díaz, bromeó que todas las semanas la están involucrando sentimental con distintos famosos, por lo cual ya no le pasan balas al respecto y no se hace mayor problema con las historias que surjan hacia su persona.

“La semana pasada me involucran con Viñuela, ahora con Esteban. ¿Qué más?..., no estoy ni ahí, me da igual lo que hagan”, remató con fiereza.

El mismo domingo, el periodista Sergio Rojas también había desmentido el rumor, señalando que “me desmienten categóricamente que exista algún tipo de roce sexual o de algún otro interés que no sea amistoso”.